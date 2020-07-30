Названы самые популярные профессии для подработки в России

Большинство россиян — 80 процентов — уже имеют дополнительный источник дохода или хотели бы подрабатывать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Среди самых популярных профессий называют водителя или курьера. На третьем месте оказалась сфера образования: 12 процентов россиян готовы заняться репетиторством или преподаванием в дополнение к основной работе. Также в качестве подработки участники опроса рассматривают должности маркетолога, официанта, компьютерного мастера и разнорабочего. Одновременно каждый пятый участник опроса (21 процент) не хотел бы заниматься дополнительной работой.

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Большинство из тех, кто подрабатывает или собирается это делать (32 процента), хотят увеличить основной заработок на 30-50 процентов. 24 процента участников исследования рассчитывают увеличить доход на подработке в 2 раза и более.

За последние несколько месяцев россияне припасли рекордно денег. В среднем на сбережения уходит почти четверть от реально располагаемых доходов. В частности, это объясняется тем, что из-за пандемии и введенных ограничений граждане лишились возможности тратить деньги.