С начала года 60 тысяч жителей Москвы нашли работу благодаря центрам занятости

С улучшением эпидемиологической ситуации и снятием ограничительных мер рынок труда в Москве восстанавливается. На сегодняшний день благодаря содействию центров занятости трудоустроено порядка 60 тысяч человек, а количество вакансий вышло на докризисный уровень. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги службы занятости в онлайн, в том числе содействие в поиске работы. Несмотря на то, что многие компании тогда приостановили набор персонала, устроиться на работу было возможно. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту количества вакансий и ожидаем, что рынок труда будет еще более активен с начала осени, так как многие вернутся из отпусков. С 15 марта уже трудоустроено более 45 тысяч человек, а всего с начала года — около 60 тысяч. Служба занятости готова и дальше оказывать всестороннюю помощь в трудоустройстве москвичей. Количество вакансий, которые сейчас предоставляют наши карьерные консультанты с учетом вакансий с партнерских рекрутерских сайтов, вышло на докризисный уровень», — поделилась заместитель Мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера» готовы оказать всестороннюю поддержку в трудоустройстве: начиная от помощи карьерных консультантов и заканчивая обширной базой вакансий. На данный момент в банке Центра занятости населения «Моя работа» более 80 тысяч вакансий, во время пандемии их было около 40 тысяч. Ежедневно количество вакансий увеличивается. В распоряжении карьерных экспертов еще порядка 110 тысяч предложений от сервиса hh.ru.

Самые распространенные и востребованные вакансии сейчас связаны с продажами, IT-услугами, логистикой, работой кол-центров, а также малоквалифицированными специальностями, интегрированными в цифровую экономику.