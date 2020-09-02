Центры госуслуг и Главархив представили выставку о школьниках

К празднику знаний на выставке «Моя семья — моя история» в 21 центре госуслуг открылась новая экспозиция. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К новому учебному году мы подготовили для москвичей новую выставку — "Моя семья — моя история. Обучая развивай". Она создана на основе материалов, переданных горожанами в Главархив через центры госуслуг в рамках проекта "Москва — с заботой об истории". Гости экспозиции познакомятся с историями московских семей и биографиями талантливых педагогов, вложивших всю душу в дело жизни — передачу знаний, а также узнают необычные факты о школах и детских садах. Новая выставка открыта для горожан в 21 офисе "Мои Документы"», — рассказала Анастасия Ракова.

Блок «Обучая развивай» расскажет, как появились первые детские сады и сколько лет было самому старшему участнику первой московской олимпиады по математике. Посетители выставки узнают и биографии преподавателей. Например, полковник Василий Гавриков воспитывал дочь дистанционно. Во время войны он остался в Москве, а его семью эвакуировали в Уфу, поэтому развитием ребенка он занимался через письма. В них он рассказывал маленькой Ирочке, что хорошо, а что плохо, хвалил ее или ругал за провинности.

Почему время отдыха школьников называли «собачьими днями»? Дело в том, что раньше у детей не было каникул совсем, им лишь давали отгул, чтобы помочь собрать урожай. Само слово «каникулы» произошло от латинского названия звезды Сириус — Каникула, что в переводе означает «маленькая собачка». Когда эта звезда появлялась на небе, то наступали самые жаркие дни, в которые отдыхали от повседневных работ, — «собачьи дни». Лишь позже появилось понятие школьные каникулы. Это один из интересных фактов, который представлен на выставке в центрах госуслуг.

На выставке также представлены аудио- и видеоинсталляции, которые перенесут посетителей в волшебный мир детства. Надев наушники, можно послушать басню «Мартышка и очки» Ивана Крылова, а фильм расскажет о появлении сказки и о том, в какие увеселительные забавы играли в прошлом. На тач-экране дети в игре «Собери портфель» попробуют самостоятельно собраться в школу, а взрослые — проверят свою эрудицию, ответив на вопросы викторины.

«Москва — с заботой об истории» уникальный проект, который помогает городу и его жителям сохранить память о важных событиях прошлого. Мы рады, что москвичи активно в нем участвуют. С начала акции в Главархив передали более 8 тысяч материалов, на основе которых, с согласия заявителей, мы создаем тематические экспозиции в центрах госуслуг, чтобы все посетители могли ознакомиться с подлинными источниками тех времен», — добавила вице-мэр.

Экспонаты выставки «Моя семья — моя история. Обучая развивай» доступны и на портале комплекса социального развития «Я дома». Виртуальный формат удобен и прост: прикоснуться к истории можно в любое время как с компьютера, так и с мобильного устройства. Напомним, что на портале размещены прошлые экспозиции проекта «Москва — с заботой об истории»: «Что помнит Красная площадь о войне?», «Искусство вдохновляет на Победу», «Путь Победы: на Москву через Берлин» и «Моя семья — моя история. Создание семьи». Все они доступны на сайте.

Выставка действует в офисах «Мои Документы» больше года. Экспозиции создаются на основе семейных реликвий горожан, собранных в рамках проекта «Москва — с заботой об истории», и других материалов из фондов Главархива. Передать артефакты можно в любом столичном центре госуслуг. Для этого при себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и сами материалы. Сотрудник офиса бережно примет и направит их в Главархив, где им обеспечат надлежащие условия хранения и, при необходимости, отреставрируют.

Районные центры «Мои Документы» открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

