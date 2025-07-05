ВСУ выпустили по российским регионам еще 12 БПЛА

Минобороны России: Уничтожены еще 12 БПЛА ВСУ

Еще 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

По данным оборонного ведомства, ВСУ атаковали Россию дронами во временной промежуток между 09:40 и 11:50 по московскому времени.

Так, девять беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, еще два — над Смоленской. Последний дрон был ликвидирован над Калужской областью.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что российская авиация уничтожила пусковые установки и локационные станции AN/МPQ-65 американского комплекса Patriot ВСУ. Также под удар попали украинские военные аэродромы.