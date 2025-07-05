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13:13, 5 июля 2025Мир

Цукерберга попросили на выход из Овального кабинета

NBC: Цукерберга попросили на выход из Овального кабинета в Белом доме
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Главу корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга попросили на выход из Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщает NBC News.

По данным источников телеканала, военных руководителей, собравшихся в кабинете президента США Дональда Трампа для обсуждения нового истребителя-невидимки F-47, «ждало несколько сюрпризов».

Так, в какой-то момент встречи в кабинет неожиданно вошел Цукерберг, однако чиновники, опасаясь, что у него нет допуска к секретной информации, попросили его подождать снаружи. Кроме того, во время беседы туда входила молодая помощница президента, показала Трампу что-то на своем ноутбуке и ушла, а телефон главы Белого дома несколько раз звонил.

«Ожидая более тесного общения с американским лидером, некоторые чиновники ушли с заседания озадаченными и немного встревоженными. Они тихо обсуждали между собой, не могли ли посетители и звонки привести к утечке конфиденциальной информации, и один из них спросил, стоит ли им беспокоиться о сливе», — сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что Цукерберг мог войти в состав администрации американского президента в качестве советника. Уточнялось, что бизнесмен оказывал финансовую поддержку инаугурационному фонду лидера США.

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