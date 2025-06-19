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23:53, 19 июня 2025Мир

Цукерберга хотели сделать советником администрации Трампа

FT: Цукерберг мог войти в состав администрации Трампа в качестве советника
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kenny Holston / Reuters

Глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг мог войти в состав администрации американского президента Дональда Трампа в качестве советника. Такие данные раскрывает Financial Times (FT).

«По словам нескольких осведомленных источников, велись обсуждения о возможном назначении Цукерберга советником», — указано в статье.

Уточняется, что бизнесмен оказывал финансовую поддержку инаугурационному фонду лидера США.

Ранее Bloomberg писал, что с ноября Цукерберг пытается наладить отношения Трампом. Он провел ряд встреч с ним, а также совершил несколько поездок в резиденцию президента Мар-а-Лаго во Флориде. Meta пожертвовала 1 миллион долларов на инаугурацию американского лидера.

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