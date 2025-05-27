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08:48, 27 мая 2025Мир

Стало известно о попытках Цукерберга наладить отношения с Трампом

Bloomberg: Цукерберг пытается наладить отношения с Трампом
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Основатель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг вместе с победой республиканца Дональда Трампа вернул себе прямой доступ к президенту, которого у него не было много лет. Об этом пишет Bloomberg.

С ноября Цукерберг пытается наладить отношения с новым президентом Дональдом Трампом. С того времени он провел ряд встреч с ним, а также совершил несколько поездок в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Цукерберг сидел в Ротонде Капитолия с другими руководителями технологических компаний в январе на инаугурации президента, на которую Meta пожертвовала один миллион долларов.

В феврале Цукерберг сосредоточился на общении с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Последний направлялся в Париж на саммит по искусственному интеллекту (ИИ), и Цукерберг хотел, чтобы он донес до европейских лидеров, что их регуляторы несправедливо относятся к Meta, что затрудняет развертывание продуктов ИИ. Вэнс послушал Цукерберга и донес эту позицию до европейских партнеров.

С президентом все оказалось сложнее. Во время кампании 2024 года Трамп назвал его «Цукербаксом». Он без доказательств утверждал, что Цукерберг может участвовать в фальсификации выборов, а также предположил, что он может оказаться в тюрьме. В книге, опубликованной в сентябре и написанной Трампом, также содержалась угроза посадить Цукерберга в тюрьму.

Несмотря на это, после возвращения Трампа в Белый дом Цукерберг назначил генерального директора Ultimate Fighting Championship Дану Уайта — союзника Трампа — в совет директоров Meta, повысил республиканского стратега Джоэла Каплана до должности главного директора по глобальным вопросам и свернул усилия по обеспечению разнообразия как в своей компании, так и в благотворительной организации своей семьи Chan Zuckerberg Initiative.

15 апреля Федеральная торговая комиссия США обвинила корпорацию Meta в монополии, пригрозив принудительной продажей соцсети Instagram (запрещена в России) и мессенджера WhatsApp.

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