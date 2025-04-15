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08:14, 15 апреля 2025Мир

США пригрозили Meta продажей WhatsApp и Instagram

Власти США пригрозили Meta продажей Instagram и WhatsApp из-за монополии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в монополии, пригрозив принудительной продажей соцсети Instagram (запрещена в России) и мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает Reuters.

Утверждается, что 14 апреля глава Meta Марк Цукерберг выступил в суде по этому иску, отвергнув все обвинения. В FTC уверены, что Meta купила Instagram и WhatsApp для того, чтобы противостоять их конкуренции с Facebook (запрещенная в России соцсеть). Суд ссылается на электронные письма, где Цукерберг прямо называл Instagram конкурентом до его покупки.

Агентство отмечает, что потеря Instagram для Meta может привести к серьезному падению доходов. В 2025 году соцсеть принесет компании около 37 миллиардов долларов доходов от рекламы, что составляет около половины всех рекламных доходов корпорации в США.

Ранее Meta урегулировала спор с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов по иску о блокировке его аккаунтов. Аккаунты главы государства были заблокированы 6 января 2021 года на фоне атаки сторонников Трампа на Капитолий, их восстановили только через два года.

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