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02:27, 30 января 2025Мир

Meta выплатит Трампу компенсацию за блокировку аккаунтов

Meta выплатит Трампу компенсацию за блокировку аккаунтов после штурма Капитолия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) урегулировала спор с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов по иску о блокировке его аккаунтов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Meta согласилась выплатить порядка 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск от 2021 года, который подал Трамп против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов вслед за штурмом Капитолия», — указано в сообщении.

Отмечается, что три миллиона пойдут на покрытие юридических расходов, а остальные 22 миллиона будут переданы фонду президентской библиотеки Трампа. Аккаунты главы государства были заблокированы 6 января 2021 года на фоне атаки сторонников Трампа на Капитолий, их восстановили только через два года.

Ранее Министерство юстиции США начало внутреннее расследование в связи с обвинениями, которые были предъявлены сотням участников штурма Капитолия.

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