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00:39, 28 января 2025Мир

В США начали проверку законности обвинений участников штурма Капитолия

WSJ: Минюст США начал проверку законности обвинений участников штурма Капитолия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Министерство юстиции США начало внутреннее расследование в связи с обвинениями, которые были предъявлены сотням участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, исполняющий обязанности федерального прокурора округа Колумбия Эд Мартин распорядился собрать документы, записи, электронные письма и другие материалы. Верховный суд США постановил, что применение уголовной статьи, предусматривающей до 20 лет лишения свободы, для обвинения в препятствовании сессиям обеих палат Конгресса в 2021 году, было превышением полномочий. Мартин счел применение этой статьи неудачей. Он назвал свое расследование специальным проектом.

По данным газеты, некоторые сотрудники министерства видят в этом шаге начало реализации угрозы администрации президента США Дональда Трампа проверить обоснованность действий следователей, которые занимались делами о штурме Капитолия.

Ранее Трамп подписал указ о помиловании 1500 человек, которые участвовали в штурме Капитолия. Документ предполагает не только полное освобождение от наказания, но и сокращение сроков тюремного заключения, а также закрытие уголовных дел

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов.

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