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13:07, 5 июля 2025Мир

Евросоюз анонсировал санкции против Израиля

Euractiv: ЕС представит санкции против Израиля из-за военной операции в Газе
Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейский союз (ЕС) на следующей неделе представит варианты санкций против Израиля из-за военной операции в секторе Газа. Подготовку мер со ссылкой на источники анонсировал Euractiv.

По данным издания, в объединении обсуждают полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, а также различные ограничения для чиновников и военных. Среди возможных мер европейские страны также могут запретить поставки Израилю вооружений и ограничить торговлю с ним.

ЕС не будет вводить санкции против Израиля из-за страха вступить в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, предполагает профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

«Что-то я не вижу особого энтузиазма среди глав европейских стран по поводу санкций против Израиля, потому что главы европейских государств видят, что Израиль действует не в одиночку, он действует в связке с США», — сказал он

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Испании Хосе Мануэль Альбарес уже призывал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и немедленно расторгнуть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, если война не закончится.

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