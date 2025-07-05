«Аэрофлот» изменил расписания рейсов из-за ограничений в аэропортах России

«Аэрофлот» скорректирует расписание после ввода ограничений в аэропортах ЦФО

Компания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание рейсов после ввода ограничений в ряде аэропортов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

Среди корректировок переносы времени вылета, отмены и объединения нескольких рейсов. На такое решение повлияли не только введенные ограничения, но и усиление ветра в районе аэропорта Шереметьево в Москве.

Пассажирам тех рейсов, что были отменены, предложили вернуть деньги или переоформить билеты на один из следующих вылетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево ограничил вылет самолетов и работает только на прием воздушных судов. До этого стало известно об отражении атаки двух украинских дронов, летевших на Москву. В Росавиации рассказали об ограничениях на использование воздушного пространства над столицей.