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12:47, 5 июля 2025Россия

«Аэрофлот» изменил расписания рейсов из-за ограничений в аэропортах России

«Аэрофлот» скорректирует расписание после ввода ограничений в аэропортах ЦФО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание рейсов после ввода ограничений в ряде аэропортов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

Среди корректировок переносы времени вылета, отмены и объединения нескольких рейсов. На такое решение повлияли не только введенные ограничения, но и усиление ветра в районе аэропорта Шереметьево в Москве.

Пассажирам тех рейсов, что были отменены, предложили вернуть деньги или переоформить билеты на один из следующих вылетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево ограничил вылет самолетов и работает только на прием воздушных судов. До этого стало известно об отражении атаки двух украинских дронов, летевших на Москву. В Росавиации рассказали об ограничениях на использование воздушного пространства над столицей.

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