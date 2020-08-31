Вычислена доля работников московских школ с антителами к коронавирусу

Все работники московских школ прошли тестирование на коронавирус и антитела к нему перед началом учебного года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Она назвала вычисленную долю педагогов с иммунитетом к инфекции. По ее словам, их 13,3 процента (24,1 тысячи человек). Еще у 3 процентов (5,5 тысячи сотрудников) по результатам исследования выявлен COVID-19. Их не допустят к работе до момента выздоровления.

Всего протестировано 180 тысяч человек. Среди них не только учителя, но и работники столовых, охранники, уборщики и прочие сотрудники образовательных учреждений.

В Минпросвещения ранее говорили, что учителей не будут заставлять вакцинироваться от нового вируса, прививка станет добровольной.

Российские школы и вузы заработают 1 сентября в очном формате, но до 1 января 2021 года в них будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учеников обяжут носить маски в здании, соблюдать социальное дистанцирование, измерять температуру. Уроки физкультуры пройдут на улице, помещения будут дезинфицировать.