В Минпросвещения разъяснили ситуацию с ношением масок российскими учителями

Российские регионы сами примут решение, носить учителям в школе маски или нет. Ситуацию разъяснили в Минпросвещения, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что необходимость ношения масок учителями зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Там добавили, что вопрос здоровья всех, кто вовлечен в образовательный процесс, постоянно контролируется.

Ранее 17 августа в Минпросвещения заявили, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году, ученики могут не пользоваться ими. В министерстве уточнили, что дети должны будут носить маски только если на этом будут настаивать родители. Правила объяснили необходимостью профилактики коронавируса.

11 августа сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет обязательным. В тот же день стало известно, что в начале нового учебного года в российских вузах учащимся будут регулярно измерять температуру, а в самих учебных заведениях — дезинфицировать воздух. Учащиеся с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные планы, а иностранные учащиеся должны будут пройти двухнедельный карантин.