Раскрыты подробности начала нового учебного года в российских вузах

В начале нового учебного года в российских вузах регулярно будет проводиться измерение температуры и дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные планы обучения, а иностранные студенты смогут вернуться к учебе только после двухнедельного карантина. Такие подробности раскрыл глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАСС.

«Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов из группы риска будет предоставлена возможность работать дистанционно», — уточнил он.

Кроме того, Фальков подчеркнул, что приемная кампания в вузы проходит в «спокойном режиме» и завершится до 26 августа. Число абитуриентов в этом году не снизилось, добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по ситуации с коронавирусом заявила, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном формате. Вузы могут перенести начало учебного года, но не более чем на два месяца. Она добавила, что 92 процента российских вузов также планируют начать учебный год 1 сентября в традиционном формате, остальные 8 процентов — с 14 сентября. Кроме того, по словам Голиковой, в российских вузах планируется продолжить обучение и иностранных студентов, но в дистанционном формате.