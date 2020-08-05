В России упростили трудоустройство иностранных студентов

В России иностранным студентам станет проще трудоустроиться во время обучения. Теперь для этого не будет требоваться специального разрешения или патента, сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС.

После вступления в силу изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», иностранным студентам для трудоустройства необходима только справка из вуза или колледжа, подтверждающая, что они действительно обучаются в России. «Работодателю не нужно будет в этом случае получать разрешение на привлечение и использование иностранных работников», — добавили в ведомстве.

Иностранным студентам разрешается работать в любое свободное от учебы время в любом субъекте страны. После получения диплома договор с работодателем должен быть расторгнут. До принятия изменений в закон иностранные студенты могли работать только на каникулах и только на базе своих учебных заведений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по ситуации с коронавирусом заявила, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном формате. Вузы могут перенести начало учебного года, но не более чем на два месяца. Она добавила, что 92 процента российских вузов также планируют начать учебный год 1 сентября в традиционном формате, остальные 8 процентов — с 14 сентября. Кроме того, по словам Голиковой, в российских вузах планируется продолжить обучение и иностранных студентов, но в дистанционном формате.