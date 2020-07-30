В России захотели поощрять работодателей за трудоустройство выпускников

Российских работодателей захотели финансово поощрять за трудоустройство выпускников. Соответствующее письмо направил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин на имя замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, пишет RT.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», — говорится в документе. Отмечается, что получить выплаты можно будет только при условии, что выпускник отработает в компании год или более.

При этом доплачивать компаниям будут за каждого такого работника, говорится в тексте письма. По мнению Семина, это поможет молодым специалистам быстрее трудоустроиться. В документе также отмечено, что выплаты должны распространяться на приоритетные для импортозамещения сферы.

Ранее сообщалось, что наибольшей популярностью у выпускников российских вузов пользуются вакансии и стажировки в науке, IT и масс-медиа. На третьем месте находится сфера искусства и развлечений.