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В России захотели поощрять работодателей за трудоустройство выпускников

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Фото: Данило Гарчиа Ди Мео / РИА Новости

Российских работодателей захотели финансово поощрять за трудоустройство выпускников. Соответствующее письмо направил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин на имя замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, пишет RT.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», — говорится в документе. Отмечается, что получить выплаты можно будет только при условии, что выпускник отработает в компании год или более.

При этом доплачивать компаниям будут за каждого такого работника, говорится в тексте письма. По мнению Семина, это поможет молодым специалистам быстрее трудоустроиться. В документе также отмечено, что выплаты должны распространяться на приоритетные для импортозамещения сферы.

Ранее сообщалось, что наибольшей популярностью у выпускников российских вузов пользуются вакансии и стажировки в науке, IT и масс-медиа. На третьем месте находится сфера искусства и развлечений.

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