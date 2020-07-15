Работодатели назвали главные качества выпускников

Более 100 российских компаний назвали самые важные компетенции и качества, которыми должен обладать выпускник при устройстве на работу. Об этом говорится в результатах проведенного некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» опроса, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Более 75 процентов опрошенных считают главным качеством ответственность, 44 процента — коммуникабельность. В качестве конкурентного преимущества работодатели обозначили высокий уровень исполнительности и целеустремленность выпускника — 43 и 40 процентов соответственно. Амбициозность выделили лишь 10 процентов.

Чаще всего в компаниях обращают внимание на информационные и командные компетенции будущего сотрудника — умение критически оценивать и систематизировать информацию, а также способность работать в команде, отстаивать свою точку зрения и предлагать новые идеи.

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Помимо этого, у выпускников ищут умение анализировать риски и делать выводы. Немаловажным считается и способность к профессиональному росту, то есть устранению пробелов в собственных знаниях.

Решающими факторами при приеме на работу оказались верно выполненное тестовое задание и опыт работы — 57 и 44 процента соответственно. Также важную роль могут сыграть учебное заведение, которое закончил выпускник, и личные успехи в профессиональных конкурсах — 38 и 36 процентов соответственно.

Реже всего работодатели обращают внимание на мотивационное письмо потенциального сотрудника — 16 процентов, и на оценки в дипломе — 19 процентов.

Порядка 50 процентов опрошенных предпочитают, чтобы выпускники работали по графику «полный день», еще четверть респондентов допустили возможность гибкого графика работы. Для 24 процентов работодателей график оказался не важен.

Опрос проводился с 15 по 9 мая 2020 года среди 107 российских компаний, среди которых были «Сбербанк страхование», МТС и «Почта России».

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