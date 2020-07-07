Названы самые высокооплачиваемые работы на удаленке

Эксперты сервиса подбора персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые работы на удаленке, в лидерах оказалась профессия бухгалтера с доходом до 250 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснили в «Работа.ру», в таком случае речь идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом.

При этом доход переводчика с английского языка на удаленной работе может составить от 150 до 200 тысяч рублей. Итоговая сумма варьируется в зависимости от количества выполненных заказов.

Кроме того, достаточно высокие зарплаты при дистанционной работе наблюдаются в сфере продаж. Так, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может получать от 100 тысяч рублей. Чтобы получить такую должность, кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, а также хорошие навыки ведения переговоров, подготовки коммерческих предложений и презентаций.

Специалист по контекстной рекламе может зарабатывать до 120 тысяч рублей в условиях удаленной работы. В IT-сфере также часто предлагают дистанционную работу с зарплатой выше 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы подготовили поправки в Трудовой кодекс, в рамках которых предлагаются запретить работодателям отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке.

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