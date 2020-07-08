Стали известны самые востребованные профессии после самоизоляции

После отмены ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, и, в частности, режима самоизоляции, более других на рынке труда оказались востребованы профессии преподавателей и госслужащих. Данные следуют из опроса сервиса «Работа.ру», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В июне работодатели активнее стали искать новых сотрудников. Известно, что число компаний, которые разместили объявления на сервисе, увеличилось в 1,5 раза, по сравнению с маем. Самое большое число вакантных мест появилось в сфере образования и госслужбы, прирост составил 24,9 процента. Помимо этого, доля уникальных вакансий выросла на 16 процентов.

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Число объявлений для преподавателей и воспитателей увеличилось на 81,9 процента, а для административного персонала — на 23,8 процента. В области IT также наблюдался прирост вакансий — 15,7 процента, в отрасли производства и агропрома — 13 процентов, в сферах красоты и здоровья, а также туризма и услуг — 10,1 и 8,1 процента соответственно.

Наибольший прирост вакансий от работодателей зафиксирован в Москве и Московской области — 13 процентов. Число работодателей, которые разместили объявление, увеличилось в 1,6 раза. Доля новых вакансий в других регионах возросла на 19 процентов. В первую очередь это связано с желанием компаний поскорее выйти из кризиса, считают эксперты.

Также на 20,2 процента увеличилось число актуальных вакансий для студентов и выпускников. Одновременно выросла и доля молодых людей, которые ищут работу. Чаще новое место искали девушки, среди соискателей от 16 до 23 лет на них приходится 63,8 процента резюме.

Ранее 79 процентов москвичей изъявили желание продолжить работать удаленно после пандемии коронавируса. В качестве плюсов такого формата работы они выделили отсутствие временных и транспортных расходов.

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