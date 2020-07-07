Миру предрекли рост крайней нищеты из-за пандемии коронавируса

ООН спрогнозировала рост крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе организации о влиянии COVID-19 на выполнение Целей устойчивого развития, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов, если пандемия останется на прогнозируемом уровне, а активность вируса возобновится, то уровень бедности достигнет 8,8 процента в текущем году.

Таким образом, около 71 миллиона человек окажутся в условиях крайней нищеты из-за пандемии, утверждается в докладе. Авторы также предрекли наиболее пессимистичный сценарий Южной Азии и странам Африки к югу от Сахары.

3 июля ВОЗ призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. «Людям нужно проснуться. Цифры не лгут», — сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, добавив, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.

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