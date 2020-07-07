Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта
Цены на золото обновили многолетний рекорд
Ураган в Подмосковье снес женщину вместе с продуктовой палаткой 
Белорусское МВД выпустило видео с извинениями задержанных сторонников оппозиции
Корабли НАТО вошли в Черное море
Водитель на высокой скорости сразился с одной из самых ядовитых змей в мире
Фанаты испугались за психическое здоровье Бритни Спирс после ее домашних танцев
Испытавшая вакцину от COVID-19 россиянка раскрыла подробности исследования
Решена вековая загадка феномена «мертвой воды»
Новости партнеров

ВОЗ прокомментировала вероятную передачу коронавируса по воздуху

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о передаче коронавируса по воздуху. Слова технического эксперта Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци приводит РИА Новости.

В ВОЗ считают, что вероятность воздушной передачи вируса в общественных местах существует, например, в закрытых, плохо проветриваемых помещениях при большом скоплении людей. При этом Аллегранци отметила, что для официального подтверждения необходимо собрать и верно обработать соответствующие доказательства.

Сейчас рекомендации ВОЗ говорят о том, что вирус быстро оседает на поверхности, потому что содержится в больших тяжелых каплях. Если версию о нахождении коронавируса в виде мелких частиц докажут, ВОЗ придется поменять указания. Так, в помещении будет необходимо надевать маски, а медики будут вынуждены надевать маски с самым сильным фильтром, который не пропускает даже мельчайшие частицы. То же касается и помещений: там нужно будет устанавливать более мощные фильтры, снижать циркуляцию воздуха, а также обеззараживать их с помощью ультрафиолета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые пересмотрели способ распространения коронавируса в воздухе
Ученый предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для здоровья
Зафиксировано распространение особо заразной формы коронавируса
Другие материалы рубрики
Мир00:04 5 июля

Поправить по вкусу

Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
20:00Сегодня

Трампа уличили в фальсификации школьного экзамена

19:33Сегодня

Корабли НАТО вошли в Черное море

19:03Сегодня

ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Мир00:36 1 июля

Дракон подкрался незаметно

Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
18:28Сегодня

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

18:19Сегодня

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Чехии

17:08Сегодня

Убитый в Австрии чеченский блогер незадолго до смерти попросил бронежилет

Мир00:0225 июня
Джо Байден

Машина оплошностей

Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
16:54Сегодня

Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии

17:19Сегодня

В Белом доме начали расследование после публикации о «сговоре» России и талибов

16:40Сегодня

Израильская разведка сорвала заговор Ирана

Россия
«Флирт, кокетство и половая распущенность»
 
Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео
«Мой ребенок медленно умирает»
Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
У посольства Таджикистана в Москве заметили столпотворение
В России подвели итоги голосования по Конституции. 77,92 процента — за поправки
В стране изменят Основной закон. Этого пожелали большинство россиян
Госдума приняла закон «Единой России» о защите бизнеса и пенсионеров от долгов
«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»
Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
Все материалы
Мир
Гражданку США задержали в Мексике с госсекретами и похищенным ребенком
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Действия Китая напомнили Помпео цензуру в романе Оруэлла
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
США пообещали защитить жителей Гонконга
Названы два сценария для мира после пандемии
Дракон подкрался незаметно
Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
Все материалы
Бывший СССР
ВОЗ поможет запретившей слово «коронавирус» Туркмении бороться с коронавирусом
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс
На Украине оценили заявление ВМС о подготовке к войне с Россией
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Белорусам пояснили причины жестких задержаний на акциях протеста
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
Курс доллара взлетел
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
X5 запустила единый сервис экспресс-доставки «Около»
В России стало больше банкротов
Дмитрий МазепинПо закону RICO
Дмитрий Мазепин и руководство «Уралхима» могут понести солидарную ответственность
Россияне рассказали о падении доходов
Продолжают заливать
Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
Все материалы
Силовые структуры
Следователи пришли с обыском на дачу генерала МВД
Иван Сафронов«На Лубянке перегрелись на солнце»
ФСБ задержала бывшего журналиста за госизмену. Его обвиняют в передаче НАТО российских секретов
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала в Крыму главарей не совершившей ни одного теракта организации
ФСБ задержала советника главы Роскосмоса
Бывшего журналиста заподозрили в госизмене. Он написал про продажу Су-35 Египту и вызвал гнев США
Материалы дела задержанного советника главы «Роскосмоса» засекретили
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта опасность антисептиков
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Зафиксировано катастрофическое усиление жары по всей Земле
Постапокалипсис сегодня
 
Отказ от «Украины» объяснили отсутствием у России авианосцев
Все материалы
Спорт
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
«Все, что мне нравится, — еда, драки и секс»
Боец UFC оставил спорт и стал порноактером. Но сел пожизненно за побои и изнасилование подруги
Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили
«На этой неделе они выпили много пива»
«Сити» уничтожил «Ливерпуль», а игрок сборной Украины приговорил «Челси» — главные события тура АПЛ
Названа сборная 33-го тура АПЛ
Абдулманап НурмагомедовУмер отец Хабиба Нурмагомедова
Известный тренер скончался из-за осложнений после коронавируса
Собравшегося в Россию грузинского баскетболиста затравили на родине
Все материалы
Культура
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
Уткин заступился за владеющую особняком в США Малышеву
Темный лорд
Русскоязычный хакер держит в страхе весь мир и зарабатывает миллионы. Кто он и как это ему удается?
Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма
Все материалы
Ценности
Vogue напечатал на обложке обнаженную модель в психбольнице и был обруган
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Богачи по всему миру вышли из самоизоляции и похвастались роскошной жизнью
Лейла Бен Али и Зин аль-Абидин Бен Али«Я сыта по горло твоей тупостью»
Миллиарды, тигры и террор жены: как африканский правитель тонул в роскоши и позорно бежал из страны
54-летняя модель показала тело в бикини 12-летней давности и удивила подписчиков
Кендалл Дженнер и Белла Хадид«У всех здесь есть суперкар»
Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
Раскрыт секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
Все материалы
Путешествия
Предсказана дата наступления окончательной нехватки мест на курортах Кубани
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыто отношение россиян к стоимости отдыха на отечественных курортах
Стали известны самые желанные места для путешествий среди россиян
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
Все материалы
Из жизни
Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек
«Вечно молодая» 58-летняя женщина раскрыла секрет подтянутого тела без целлюлита
Женщина поспала с домашним котом и умерла
Мужчина заразился пожирающей мозг амебой
Все материалы
В спецверсии Rolls-Royce Wraith зашифровали секретное послание
Тест 407-сильного (и очень дорогого) гибрида Volvo XC60
Знакомимся с самым дорогим, мощным и экономичным Volvo XC60 — T8 TwinEngine
Toyota назвала дату премьеры кроссовера на базе Corolla
Тест Genesis G70 после микрообновления
Разглядываем трехмерную приборную панель корейского премиального седана
В Россию привезут стильный китайский лифтбек
Посмотрите на невероятный мотоцикл BMW из России
Знаменитая мастерская Zillers Garage представляет свою новую работу
Chery прекратит продажи двух кроссоверов в России
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В музее Саратова провели три выставки с технологией дополненной реальности
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Сахалинской области установят более тысячи мусорных евроконтейнеров
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Долги российского бизнеса в размере 2,3 триллиона рублей реструктурировали
Все материалы