ВОЗ прокомментировала вероятную передачу коронавируса по воздуху

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о передаче коронавируса по воздуху. Слова технического эксперта Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци приводит РИА Новости.

В ВОЗ считают, что вероятность воздушной передачи вируса в общественных местах существует, например, в закрытых, плохо проветриваемых помещениях при большом скоплении людей. При этом Аллегранци отметила, что для официального подтверждения необходимо собрать и верно обработать соответствующие доказательства.

Сейчас рекомендации ВОЗ говорят о том, что вирус быстро оседает на поверхности, потому что содержится в больших тяжелых каплях. Если версию о нахождении коронавируса в виде мелких частиц докажут, ВОЗ придется поменять указания. Так, в помещении будет необходимо надевать маски, а медики будут вынуждены надевать маски с самым сильным фильтром, который не пропускает даже мельчайшие частицы. То же касается и помещений: там нужно будет устанавливать более мощные фильтры, снижать циркуляцию воздуха, а также обеззараживать их с помощью ультрафиолета.

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