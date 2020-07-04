Ученый предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса для здоровья

Некоторые переболевшие коронавирусом испытывают на себе долгосрочные последствия болезни, которые не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления. Об этом предупредил профессор Гарвардского университета Тобиас Курт в разговоре с РБК.

Специалист отметил, что часть пациентов не испытывают никаких симптомов COVID-19, у других могут возникнуть проблемы со здоровьем, в частности, с легкими. Так, иногда молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя пару месяцев после перенесенного заболевания, потому что у них наблюдаются слабость и сложности с дыханием.

Курт указал, что вирус еще не изучен достаточно подробно, чтобы утверждать, могут ли эти осложнения перейти в хроническую форму и со временем пройдут. Если в итоге подтвердиться, что инфекция способна вызывать хронические последствия, перед учеными встанет задача разработать средства, снижающие опасность симптомов.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что переболевшие коронавирусом люди могут страдать от его последствий всю оставшуюся жизнь. К примеру, часть пациентов среднего возраста, которые не имели сопутствующих болезней, после выздоровления страдали от нетрудоспособности и хронической усталости. После обнародования этой информации в России захотели обеспечить длительное диспансерное наблюдение за переболевшими.

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