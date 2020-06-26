Россиян предупредили о неизвестных отдаленных последствиях коронавируса

Отдаленные последствия коронавируса пока неизвестны, поэтому переболевшие нуждаются в длительном наблюдении. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«К сожалению, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели, особенно в тяжелой форме. Поэтому я считаю, что нам необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами», — сказала Голикова, подчеркнув, что заболевание пока до конца не изучено.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд отметила, что ее повергло в шок количество людей среднего возраста, которые не имели сопутствующих болезней, однако после выздоровления продолжали страдать от нетрудоспособности и хронической усталости.

Российские иммунологи и вирусологи оценили заявление британских коллег, отметив, что с момента выявления вируса прошло слишком мало времени, чтобы доказывать его долгосрочное влияние на организм человека. По словам вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, выводы британских коллег — это мрачные предварительные прогнозы, не имеющие научного обоснования.

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