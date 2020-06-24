Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Такими выводами поделились специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, пишет The Daily Telegraph.

Руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд отметила, что ее повергло в шок количество людей среднего возраста, которые не имели сопутствующих болезней, однако после выздоровления продолжали страдать от нетрудоспособности и хронической усталости. Также ученые установили, что заражение коронавирусом повышает риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

В службе здравоохранения добавили, что у каждого третьего пациента может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. Так, 70 процентов переболевших могут страдать от бредового расстройства. Также в 10 процентах случаев у британцев выявляли острое поражение сердца.

Как заявил профессор Питер Опеншоу, в среднем больным требуется год, чтобы окончательно восстановить здоровье. Однако часть из них, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни.

Ранее в ВОЗ сообщили, что долгосрочные последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 включают в себя кризисы в самых разных областях общественной жизни. Прежде всего, это кризис здравоохранения, экономической, социальный, а в некоторых странах еще и политический кризис, уточнили в организации.

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