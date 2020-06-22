ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях пандемии

Долгосрочные последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 включают в себя кризисы в самых разных областях общественной жизни. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус на виртуальном всемирном саммите по вопросам здравоохранения, который был организован властями Дубая, передает «Интерфакс».

По мнению гендиректора ВОЗ, глобальная эпидемия все еще на стадии роста. «И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах — еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия», — приводит агентство слова Гебрейсуса.

Ранее в тот же день он назвал одну из причин, по которой пандемии удалось нанести больше урона: по его мнению, политизация связанных с ней проблем помогла эпидемии усилиться.

19 июня глава ВОЗ предупредил мир о начале новой опасной фазы коронавирусной пандемии: люди уже начали выходить из изоляции, но инфекция продолжает распространяться с большой скоростью.

По данным Университета Джонса Хопкинса, пандемия затронула более 8,9 миллиона человек по всему миру. Более 468 тысяч человек скончались из-за причин, связанных с вызванной коронавирусом нового типа пневмонией COVID-19.

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