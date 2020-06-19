ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус напомнил, что вирус продолжает распространяться с большой скоростью: 18 июня организация получила информацию о более чем 150 тысячах новых случаев заражения. В основном они приходятся на Северную и Южную Америку, а также Ближний Восток и Южную Азию.

«Вызывает понимание тот факт, что многие люди устали от пребывания дома. Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики», — отметил гендиректор ВОЗ, призвав, однако, соблюдать крайнюю бдительность и продолжать борьбу с инфекцией с помощью мер предосторожности.

Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.

По данным университета Джонса Хопкинса, пандемия затронула более 8,5 миллиона человек по всему миру. Более 454 тысяч человек скончались из-за причин, связанных с вызванной коронавирусом нового типа болезнью COVID-19.

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