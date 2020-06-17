В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции. Ученые из Оксфорда выяснили, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти зараженных, которые подключены к аппаратам ИВЛ, на 35 процентов, а среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20 процентов.

Препарат был одобрен британским правительством. Дексаметазон назвали первым в мире лекарством от коронавирусной инфекции.

«Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни», — заявил гендиректор ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Первой группе добровольцев введут новую вакцину в ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции. Основная цель первого испытания — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

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