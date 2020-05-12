Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что курение наносит еще больший вред легким, что может усугубить ситуацию при заражении. «Болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие (...), курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями», — говорится в сообщении организации.

ТАСС отмечает, что ранее ученые выяснили, что среди заболевших COVID-19 достаточно низкий процент курильщиков. Они предположили, что табак или никотин могут предотвратить инфицирование.

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6 мая исследователи группы Cognitive Neurolab сообщали, что курение может быть одним из факторов, из-за которых осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин. Несмотря на тот факт, что представители обоих полов заражаются примерно с одинаковой частотой, в среднем по миру мужчины сталкиваются с осложнениями или умирают в результате заболевания коронавирусом в 2,5 раза чаще.

21 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет, а также больше заниматься спортом для борьбы с инфекцией. Он порекомендовал избегать напитков, содержащих сахар, и употреблять здоровую и полезную пищу, так как она помогает иммунной системе.

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