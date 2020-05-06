Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Курение может являться одним из факторов, из-за которых осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин. Об этом РИА Новости заявил Диего Редолар, испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии.

По словам эксперта несмотря на тот факт, что представители обоих полов заражаются примерно с одинаковой частотой, в среднем по миру мужчины сталкиваются с осложнениями или умирают в результате заболевания коронавирусом в 2,5 раза чаще.

Согласно исследованию, в Испании восемь процентов пациентов-мужчин скончались от заболевания, в то время как жертв среди женщин — четыре процента. «Это заставляет предположить, что это может быть связано с табакокурением», — считает ученый.

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Некоторые исследования по этой же тематике доказали, что курение и хроническое обструктивное заболевание легких могут увеличивать объем энзимов (ферментов) ACE-2, которые помогают коронавирусу попадать в легкие. Также ряд специалистов полагает, что у курильщиков в целом больше рецепторов ACE2, что повышает вероятность заражения.

Тем не менее данные о заражении коронавирусом курильщиков достаточно противоречивы. Согласно статистике, опубликованной французским Институтом Пастера, в группе из 350 пациентов в тяжелом состоянии курили только 4,4 процента.

Редолар однако полагает, что выводы французских исследователей никак не противоречат тем, к которым пришел он. Испанский эксперт признает, что, возможно, никотин и может оказаться в какой-то мере эффективным для борьбы с вирусом, но курение никак не может быть полезно. «Важно, чтобы люди понимали: курение не может быть благоприятным, чтобы не заболеть COVID-19, напротив, это риск», — утверждает он.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,6 миллиона. Всего более 256 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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