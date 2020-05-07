Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейского общества медицинской онкологии (ESMO).

В ходе наблюдения за онкологическими больными, которые перенесли коронавирус, выяснилось, что прием антиандрогенных препаратов, блокирующих синтез тестостерона, снизил риск смерти от коронавируса у мужчин в четыре раза.

Специалисты изучили десять тысяч случаев заражения у жителей Венеции, десять процентов из которых страдали различными формами рака. В результате оказалось, что пациенты, которым снижали уровень тестостерона, умирали в четыре раза реже и легче переносили болезнь.

Как полагают ученые, это связано с тем, что во время приема таких лекарств снижается концентрация белка TMPRSS2. Он участвует в развитии опухолей предстательной железы и в распространении коронавируса по другим органам.

Ранее исследователи выяснили, почему осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин. Одним из факторов, который приводит к росту смертности заразившихся коронавирусом мужчин, оказалось курение. Также ряд специалистов полагает, что у курильщиков в целом больше рецепторов ACE2, что повышает вероятность заражения.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,7 миллиона. Всего более 263 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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