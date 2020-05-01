ВОЗ заявила о сохранении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о сохранении глобального режима ЧС в связи с распространением коронавируса в мире. Он озвучил рекомендации комитета по ЧС, созванного гендиректором ВОЗ.

Среди рекомендаций для ВОЗ — продолжать возглавлять и координировать глобальные ответные меры на пандемию коронавируса в сотрудничестве со государствами, Организацией объединенных наций и другими партнерами, а также помогать странам, которым требуется дополнительная материально-техническая поддержка.

27 апреля Гебрейесус уже предрекал нескорый конец пандемии коронавируса. Ранее он заявил, что худшие последствия глобальной эпидемии еще впереди, хотя человечество способно предотвратить трагедию.

По данным на 1 мая, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели. В мире же заражены 3 257 520 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего с начала пандемии умерли 233 405 человек, вылечились — 1 014 809.

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