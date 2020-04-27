Глава ВОЗ предрек нескорый конец пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус предрек пандемии коронавируса SARS-CoV-2 нескорый конец. Пресс-конференцию с его участием транслировал Twitter организации.

«У нас впереди долгий путь и много работы», — заявил Гебреисус. Он отметил, что ВОЗ обеспокоена ростом числа инфицированных в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и странах Азии. Кроме того, беспокойство вызывает недостаток вакцин от других болезней в ряде стран — его причиной стал контроль на границах государств.

Глава ВОЗ ранее уже выступал с подобными неутешительными прогнозами: 21 апреля он заявил, что худшие последствия глобальной эпидемии еще впереди, хотя человечество способно предотвратить трагедию.

По последним данным, в мире заражены почти три миллиона человек. С начала пандемии из-за вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 207,5 тысячи человек, более 876 тысяч вылечились.

Антилидерами по числу заражений остаются США (968,3 тысячи), Испания (239,4 тысячи), Италия (197,6 тысячи), Франция (162,2 тысячи), Германия (158 тысяч) и Великобритания (154 тысячи).

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