Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом. В связи с этим смягчать карантинные меры не стоит, считает глава организации Тедрос Гебреисус. Текст его речи передает The Politico.

«Поверьте, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию», — призвал он. Глава ВОЗ подчеркнул, что человечество все еще может предотвратить кризис, которым может обернуться пандемия. Однако ситуацию усложняет то, что о вирусе практически ничего не известно.

Карантинные меры уже ослабили в некоторых европейских странах: Италии, Испании, Германии и Австрии. Решение о постепенном снятии карантина подвергается критике со стороны ВОЗ, подчеркивает The Politico.

По последним данным, в мире заражены 2 477 426 человек. С начала пандемии умерли 170 324 человека, еще 651 503 вылечились.

Антилидерами по числу заражений остаются США (787,3 тысячи), Испания (200,2 тысячи), Италия (181,2 тысячи), Франция (156,4 тысячи), Германия (147 тысяч) и Великобритания (125,8 тысячи).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!