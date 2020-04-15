Меркель ослабит карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Об этом она заявила на встрече с главами всех федеральных земель в Берлине, пишет Bloomberg.
В частности, ослабление ограничительных мер коснется магазинов площадью не более 800 квадратных метров, веломагазинов и книжных — они заработают с 20 апреля. Также глава немецкого правительства анонсировала открытие школ и парикмахерских с 4 мая.
По словам Меркель, правительству удалось совершить определенный прогресс в борьбе с коронавирусом, однако достижения не настолько значительны, чтобы утратить бдительность, подчеркнула она.
Возвращение к нормальной жизни возможно не ранее чем через несколько недель или месяцев, прогнозировала канцлер. При этом рестораны, спортивные залы и бары останутся закрыты на неопределенный срок, а крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты и фестивали, не будут разрешены до конца августа.
Карантинные меры были введены в Германии в середине марта. В Берлине считают, что благодаря этому удалось не допустить негативного сценария развития пандемии.
12 апреля число выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число зараженных.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, в мире более 2,016 миллиона зараженных коронавирусом, из них 130 тысяч скончались, более 504 тысяч излечились. Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии: в стране выявлено 133 тысячи случаев инфекции. При этом уровень смертности от COVID-19 не превышает 2 процента.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения