В Германии впервые число вылечившихся от коронавируса превысило число зараженных

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число зараженных, сообщил в воскресенье берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха, передает ТАСС .

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По данным института, который подчиняется Минздраву страны, количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479. Выздоровели 60 200 пациентов, умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных составляет 57 606.

8 апреля сообщалось, что Германия находится на пятом месте по общему числу зараженных. Между тем летальных исходов в немецких клиниках меньше, чем в Италии, Франции и Испании: в ФРГ смертность не превышает двух процентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 11 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,610 миллиона человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает о свыше 1,777 миллиона зараженных. Новый вирус унес жизни более 103 тысяч человек.

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