Закрывшая из-за коронавируса границы Германия продолжила принимать беженцев

Несмотря на введение пограничного контроля для иностранцев, Германия продолжила принимать в страну беженцев. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Deutsche Welle.

Из-за угрозы распространения коронавируса начиная с 16 марта въезд в страну запрещен всем, кроме представителей отдельных групп. Исключения делаются не только для врачей и лиц, пересекающих границу по профессиональным мотивам, но и для беженцев без явных признаков заражения инфекцией.

После введения пограничного контроля Германия отказала во въезде в страну уже 63 тысячам иностранцев. Вместе с тем, несмотря на отсутствие запрета на въезд для беженцев, их число в последние недели также сократилось. Если до введения пограничного контроля ежемесячно в Германию прибывало около 10 тысяч просителей убежища, то после 16 марта этот показатель снизился примерно до полутора тысяч, пишет издание.

Сложившаяся ситуация не устраивает многих в бундестаге, отмечает Deutsche Welle. Так, замглавы фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в парламенте Торстен Фрай уверен, что, с одной стороны, нельзя отказывать гражданам других стран ЕС во въезде в Германию, а с другой, разрешать просителям убежища незаконно пересекать границу страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

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