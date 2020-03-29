В Германии заявили о риске итальянского сценария по смертности от коронавируса

Германии не хватит мощностей медицинской системы для помощи всем заразившимся коронавирусной инфекцией, а в случае резкого роста числа пациентов ситуация может стать такой же серьезной, как в Италии. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава германского института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер, сообщает ТАСС.
«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких, — заявил Вилер. — В любом случае мы вынуждены считаться с тем, что мощностей не будет хватать, это совершенно ясно».
Сейчас, по данным проекта университета Джонса Хопкинса (США), Италия находится на первом месте по смертности населения от коронавирусной инфекции. С начала эпидемии там было выявлено более 92 тысяч больных, более 10 тысяч из них скончались. В Германии на 29 марта при 58 тысячах заболевших зарегистрировано только 455 смертей.
Одной из причин смерти пациентов с коронавирусом врачи называют осложнения в виде тяжелой пневмонии, при которой больного необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.
23 марта сообщалось, что смертность в Италии пошла на спад. Сейчас в стране, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, работают российские медики. Более 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, в конце марта прибыли в город Бергамо в итальянском регионе Ломбардия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения