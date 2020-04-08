Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии достигло 107,6 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса
За сутки было зафиксировано более 9 тысяч новых инфицированных — эта цифра второй день подряд растет после того, как четыре дня кряду падала. Известно и о росте числа жертв болезни COVID-19, возбудителем которой является вирус: за последние 24 часа она привела к более чем четырем сотням смертей в Германии. Всего в стране умерли более 2 тысяч пациентов.
Германия находится на пятом месте по общему числу зараженных — однако летальных исходов в немецких клиниках заметно меньше, чем в Италии, Франции и Испании: там смертность составляет от 9 до 12 процентов, а в ФРГ не превышает 2 процентов.
Общее число заболевших в мире приближается к полутора миллионам, умерли 82 тысячи пациентов, вылечить удалось чуть более 300 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения