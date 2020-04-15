Германия оказалась готова к кризису лучше остальных

Германия оказалась готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, лучше остальных благодаря многолетней политике экономии и фискальной дисциплины, пишет Bloomberg

Правительство страны долгое время придерживалось четкой стратегии сохранения фискального равновесия и избегало дефицита бюджета. Средства, привлекаемые за счет выпуска госдолга, использовались для дополнительных инвестиций, а не шли на финансирование текущих необходимых расходов. Госдолг Германии является одним из самых низких в еврозоне и колеблется около уровня в 60 процентов ВВП.

Такая политика получила название «черного ноля» (с отсылками к нулевому дефициту бюджета), ее придерживался бывший министр финансов Вольфганг Шойбле, а затем перенял его преемник Олаф Шольц. Она часто подвергалась критике со стороны международных финансовых организаций (таких, как Международный валютный фонд), которые указывали, что власти увлекаются чрезмерной экономией упускают возможность развивать экономику и стимулировать инвестиции за счет больших трат.

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Отдельно поведение Берлина критиковал президент США Дональд Трамп, требовавший от Германии больших трат (преимущественно на американские товары и услуги) ради уравновешивания торгового баланса. Именно дефицит торгового баланса США с Китаем привел к торговой войне, длящейся с конца 2017 года.

Само немецкое правительство постоянно утверждало, что не собирается наращивать долг, дабы иметь возможность отреагировать на будущие кризисы и увеличить целевые траты. Теперь оно получило подтверждение тому, что выбранная стратегия была верна, пишет издание. Поколебать уверенность в собственной правоте едва ли смогут даже вопросы экономистов, которые интересуются, вписываются ли нынешние повышенные расходы бюджета в привычную фискальную политику.

Ранее канцлер Ангела Меркель объявила о запуске программы государственной помощи регионам. В рамках нее будет выделено 540 миллиардов евро. Выплаты положены малому бизнесу, а также наиболее пострадавшим от кризиса слоям населения.

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