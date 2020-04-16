Африке предрекли 10 миллионов зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов. Согласно предварительной оценке регионального отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на это понадобится от трех месяцев до полугода, передает Reuters.
«Нам еще предстоит уточнить цифры. Довольно сложно делать долгосрочные прогнозы, так как условия постоянно меняются и меры в области здравоохранения, когда они будут полностью реализованы, могут существенно повлиять на распространение вируса», — заявил в ходе телеконференции Мишель Яо, руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке.
На данный момент в Африке зафиксировано всего около 17 тысяч случаев заражения, однако Ребекка Мутти, глава регионального отдела ВОЗ, обеспокоена тем, что вирус начнет распространяться внутри стран. ВОЗ проводит работу с местными правительствами для улучшения лечения коронавируса и предотвращения фатальных исходов.
Она отметила, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ нанесет удар не только по борьбе с коронавирусом, но также и по борьбе с такими смертельными заболеваниями, как полиомиелит, ВИЧ и малярия. Мутти также добавила, что организации необходимо 300 миллионов долларов для того, чтобы помочь африканским правительствам справиться с пандемией.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения