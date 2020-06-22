ВОЗ назвала причину усиления пандемии коронавируса

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Тедрос Аданом Гебреисус
Тедрос Аданом Гебреисус
Фото: JP Yim / Getty Images

Политизация проблем, связанных с глобальной пандемией коронавируса SARS-CoV-2, усугубила урон, который она нанесла. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Reuters.

Высказывание Гебрейесуса прозвучало на виртуальном всемирном саммите по вопросам здравоохранения, который был организован властями Дубая.

19 июня глава ВОЗ предупредил мир о начале новой опасной фазы коронавируса: люди уже начали выходить из изоляции, но инфекция продолжает распространяться с большой скоростью.

По данным Университета Джонса Хопкинса, пандемия затронула более 8,9 миллиона человек по всему миру. Более 468 тысяч человек скончались из-за причин, связанных с вызванной коронавирусом нового типа пневмонией COVID-19.

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