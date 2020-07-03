Зафиксировано распространение особо заразной формы коронавируса

Ученые Национальной лаборатории в Лос-Аламос (США) выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 с мутацией Spike D614G, об обнаружении которой сообщалось в мае 2020 года, стал доминирующей формой в ходе пандемии. Исследователи считают, что мутация позволяет вирусу быстрее размножаться и становиться особо заразным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Мутация Spike D614G затрагивает S-белок, который участвует в связывании вируса с рецептором человеческой клетки ACE2. Он находится на внешней стороне вируса и формирует белковые шипы, взаимодействующие с поверхностью заражаемой клетки. Зафиксировано, что еще весной вирусы с этой мутацией получили широкое распространение в Европе и быстро заменяли собой уханьскую форму SARS-CoV-2. Как пишут авторы работы, коронавирус с D614G начал активно заражать людей даже при локальных эпидемиях, где изначально доминировал первоначальный вариант D614.

Исследователи проанализировали данные о 999 пациентах в Великобритании и выяснили, что инфицирование новой формой коронавируса характеризуется более высокой вирусной нагрузкой в тканях верхних дыхательных путей, хотя ученые не нашли связь с более тяжелыми симптомами. Это указывает на то, что мутантный вирус в 3-6 раз эффективнее в заражении клеток и репликации (размножении). Хотя в то же время неизвестно, насколько новая форма способна передаваться от больных людей здоровым, ученые уверены, что этот вариант также вызывает пандемию.

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