Глава ВОЗ не увидел пика пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пока не видит пика пандемии коронавируса. Трансляция пресс-конференции с его участием велась в Twitter.

Отмечается, что за прошедшие выходные организация зарегистрировала более 400 тысяч случаев заражения. Таким образом, по мнению главы ВОЗ, можно сделать вывод, что вспышка ускоряется, а «мир явно не достиг пика пандемии». При этом показатели смертности в целом выровнялись.

3 июля ВОЗ призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. «Людям нужно проснуться. Цифры не лгут», — сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, добавив, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.

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