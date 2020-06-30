ВОЗ назвала борьбу с коронавирусом «тяжелой, но не проигранной»

Битва с коронавирусом тяжелая, но далеко не проигранная. Таким образом директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), доктор Карисса Этьенн оценила ситуацию с пандемией, видеозапись опубликована в Twitter-аккаунт регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам Этьенн, предстоит еще многое сделать, чтобы изменить кривую COVID-19 и удержать ее на низком уровне. Она отметила, что необходимо внедрить новые меры, которые будут включать в себя проверку путешественников, выявление новых случаев заболевания и карантин. Доктор подчеркнула, что они должны быть адаптированы к каждой конкретной ситуации.

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Кроме того, Этьенн отметила, что, поскольку страны начинают возобновлять авиасообщение, сроки принятия необходимых мер имеют решающее значение.

Об опасности открытия границ ранее предупреждала представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, в таких условиях рост числа инфицированных COVID-19 может усилиться.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что распространение пандемии коронавируса на глобальном уровне ускоряется. Он также считает, что присутствие коронавируса в жизни людей становится обыденностью.

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