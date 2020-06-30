Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об опасности открытия границ между странами на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление во вторник, 30 июня, сделала представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-24» (трансляция эфира доступна на сайте канала).

По ее словам, в таких условиях рост числа инфицированных COVID-19 может усилиться. «Риск [роста заражений коронавирусом] невозможно исключить», — заметила Вуйнович.

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