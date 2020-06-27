В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса. Об этом он рассказал в интервью агентству DPA, передает Daily Sabah.

«Не исключено, что границы придется снова закрыть, если количество заражений в каком-либо регионе ЕС будут значительно выше, чем в других», — заявил он. При этом Маас подчеркнул, что подобное решение должно быть принято на общеевропейском уровне с помощью голосования.

Ранее директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что из-за ослабления ограничений в европейских странах зафиксировали возрождение коронавируса. В частности, за две недели вспышку инфекции наблюдали в 30 странах Европы.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 27 июня превысило 9,8 миллиона человек. За весь период пандемии скончались 495,8 тысячи инфицированных, 4,9 миллиона человек выздоровели. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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