Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го

Следы коронавирусной инфекции были обнаружены в образцах, взятых из сточных вод итальянских Милана и Турина. Об этом стало известно из данных Национального института здравоохранения Италии (ISS), передает Reuters.

Эксперты рассказали, что результаты свидетельствуют о том, что коронавирус мог проникнуть в страну еще в декабре 2019-го. Анализы проводили в двух разных лабораториях с использованием двух разных методов. COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.

В ISS подчеркнули, что присутствие вируса в образцах из сточных вод не означает, что основные цепочки передачи коронавируса начались именно с них. При этом они уверены, что такие исследования помогут понять, как вирус начал распространяться в Италии.

31 мая французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения. Кроме того, 12 случаев коронавируса были выявлены в декабре и начале января.

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