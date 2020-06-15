В Италии за сутки умерло от коронавируса рекордно мало людей

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордно мало людей начиная со 2 марта — в стране зафиксировано 26 летальных исходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу гражданской обороны.

Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, достигло 34 371. Также сообщается, что за сутки в Италии зафиксировали 303 случая заражения. Всего за время эпидемии в стране выявили 237 тысяч зараженных коронавирусом, а число выздоровевших составляет 177 тысяч человек.

3 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране. По словам главы правительства, тенденция к снижению числа заражений видна во всех регионах — от Ломбардии до Сицилии. Таким образом, Конте посчитал верными действия властей после 4 мая, когда были впервые ослаблены карантинные меры. При этом премьер призвал не забывать, что вирус никуда не исчез, и потому гражданам важно носить маски и соблюдать дистанцию.

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