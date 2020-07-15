Названы самые привлекательные для российских выпускников сферы работы

Уже более 10 тысяч выпускников воспользовались всероссийским дайджестом вакансий «Время карьеры», где также представлены варианты стажировок. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 июля.

Наибольшей популярностью у выпускников российских вузов пользуются вакансии и стажировки в науке, IT и масс-медиа. На третьем месте находится сфера искусства и развлечений.

«Сервис отличает ориентированность на соискателей без опыта работы, что особенно актуально для выпускников», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, за первые недели работы сервиса им воспользовались выпускники из всех регионов страны. Наибольшую активность проявили жители столицы, уточнил он.

Следующим этапом проекта «Время карьеры» станет всероссийский конкурс «Золотая стажировка». В августе студенты российских вузов смогут подать заявку и пройти серию профессиональных тестов в онлайн-формате. 50 самых успешных участников получат возможность пройти стажировки в одной из ведущих российских и международных компаний по своему профилю.

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